СБУ блокувала контабанду сигарет з Донбасу на 2 млн гривень

Українські правоохоронці блокували канал постачання тютюнових виробів з підробними акцизними марками з непідконтрольної українській владі території Донецької області. Про це повідомдяє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що спецоперацію спільно здійснювали співробітники СБУ спільно із співробітниками Державної прикордонної служби (ДПСУ) під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил.

Співробітники СБУ встановили, що двоє мешканців окупованих Єнакієвого та Вуглегірська нелегально переправляли контрафактні цигарки на моторному човні Азовським морем. Ввезені на підконтрольну українській владі територію цигарки ділки збирались реалізувати в інших регіонах України.

Правоохоронці затримали зловмисників на березі моря неподалік населеного пункту Куліковське Запорізької області під час спроби перевантажити цигарки з човна до вантажівки для подальшого транспортування до Бердянська.

Фото: затримання контрабандного товару (ssu.gov.ua)

Вилучено 116 ящиків контрафактних цигарок. Орієнтовна вартість "товару" становить близько 2 млн гривень.

У межах відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.199 та ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб причетних до протиправної діяльності.

РБК-Україна писало, що голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що у Київській області правоохоронцями було вилучено 500 кілограмів героїну.

Раніше повідомлялося, що СБУ припинила діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропів.