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СБУ блокувала у Києві збут вогнепальної зброї

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 12:39
СБУ блокувала у Києві збут вогнепальної зброї
Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Середня вартість однієї одиниці зброї становила 2 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували діяльність угруповання, яке спеціалізувалось на збуті вогнепальної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що учасники угруповання, до складу якого входив військовослужбовець Нацгвардії, замовляли за кордоном "комплектуючі" для збирання зброї. Товар вони отримували міжнародними поштовими відправленнями.

Зловмисники збирали засоби ураження та реалізовували клієнтам на "чорному ринку", у том числі представникам кримінальних кіл. Середня вартість однієї одиниці зброї становила 2 тис. доларів.

Правоохоронці затримали військовослужбовця Нацгвардії у Києві при спробі збуту 8 одиниць вогнепальної зброї. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили чимало запчастин до короткоствольної вогнепальної зброї, зокрема, пістолетних затворів, рамок, стволів та магазинів.

Наразі затриманому зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у жителя Сосницького району Чернігівської області знайшли арсенал автоматичної зброї та понад двісті набоїв різних калібрів. Пенсіонер планував притримати їх на горищі до "кращих часів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували канал збуту в Україні зброї, організований прихильниками "Ісламської держави" (ІД). 

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