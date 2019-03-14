СБУ найближчим часом завершить попереднє розслідування по справі Гандзюк

При цьому в СБУ не підтвердили, що будуть встановлені всі особи, причетні до скоєння злочину

Служба безопасности Украины может в ближайшее время завершить досудебное следствие по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Стафийчук на заседании ВСК по вопросам расследования нападений на гражданских активистов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас продолжаются мероприятия, предусмотренные главой 21 КПУ. Что касается перспектив расследования, то, могу сказать, что в ближайшее время в разумные сроки мы будем завершать данное досудебное дело. С обвинительным актом, конечно", - заявил Стафийчук.

В то же время, представитель СБУ не подтвердил, что будут установлены все лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк уже допрошены 375 свидетелей.

Добавим, ранее глава МВД Арсен Аваков рассказал, как идет расследование убийства Екатерины Гандзюк. По его словам, в качестве заказчика следствие рассматривало бывшего сотрудника департамента защиты экономики Национальной полиции, у которого когда-то был конфликт с Гандзюк.