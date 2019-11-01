В СБУ анонсували результати у справі вбивства Гандзюк

Служба безпеки України (СБУ) найближчим часом продемонструє результат у розслідуванні п'яти кримінальних проваджень, повязаних із справою вбивства Катерини Гандзюк. Про це повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар в ефірі "Свобода слова" з Савіком Шустером.

За його словами, окрім кримінального провадження щодо вбивства Гандзюк, розслідується ще п'ять кримінальних проваджень, які повязані з нападом на активістку, а також з обставинами, які передували цьому.

"Всього є 5 кримінальних проваджень. І по цих 5 кримінальних провадженнях робота слідчих продовжується під процесуальним керівництвом ГПУ. Можу вас запевнити, що найближчим часом в цих провадженнях будуть результати і вони будуть оприлюдені для громадськості", - заявив Тиводар.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через справу про вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк.

РБК-Україна писало, що Руслан Рябошапка заявляв, що генпрокуратура протягом кількох місяців зможе продемонструвати результат у справах щодо нападу на активістів.

Нагадаємо, 3 жовтня Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.