Збій роботи метро в Києві: у поліції розповіли деталі про затриманого

У поліції розповіли деталі про чоловіка, який своїми діями частково заблокував роботу метро Києва. Він проник у тунель, де його розшукали через пів години.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як зазначається, чоловік погрожував завдати собі ножові поранення, а пізніше був знайдений з пораненням живота.

"Невідомий на станції метро "Берестейська" з ножем в руках зістрибнув на колії та втік в тунель. Поліцейські відшукали чоловіка з пораненням живота у тунелі станції метро "Шулявська", а на місце події викликали лікарів. Чоловік до цього ножем погрожував завдати собі тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Зараз силовики встановлюють всі обставини події, а також особу потерпілого.

Нагадаємо, через проникнення чоловіка в тунель був тимчасово паралізований рух поїздів на червоній гілці.

Також РБК-Україна писало, що 5 червня у Києві закрили станцію "Майдан Незалежності" через повідомлення про мінування.

Після ослаблення карантину в столичному метро вже було кілька повідомлень про мінування станцій. Також підземку закривали під час повідомлення про мінування мосту Метро в Києві.