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Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 13:23
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве Фото: Киев накрыла гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве резко ухудшилась погода, прямо сейчас улицы города заливает водой. Из-за ливня произошел сбой в работе транспорта, некоторые станции метро закрыли.

Последствия непогоды в Киеве в материале РБК-Украина.

Сбой в работе транспорта

В Киеве ввели оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.

Залитые водой станции метро

Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). Также ограничили работу станции метро "Берестейская".

Пробки

В Киеве образовались пробки из-за резкого ухудшения погоды. Затруднено движение транспорта возле станции метро "Оболонь", "Почайна", "Дорогожичи", "Берестейская".

Пробки образовались на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.

Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве

Прогноз синоптиков

Синоптики предупредили, что гроза град и шквалы в Киеве будут до конца суток.

Фото: Киев накрыл ливень (РБК-Украина)

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Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
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