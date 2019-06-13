У Telegram зв'язали глобальний збій з протестами в Гонконзі

Збій у роботі месенджера Telegram цього тижня стався через студентські протести в Гонконзі. Про це сьогодні написав власник компанії програми Павло Дуров у своєму Twitter.

Причиною помилок у роботі програми стала спрямована DDos-атака.

"IP-адреси, які використовували під час атаки, переважно в Китаї. За часом DDoS-атаки збігалися у часі з протестами в Гонконзі. Цей випадок - не виняток", - зазначив Дуров.

Пояснення Дурова побічно підтвердили й інші користувачі месенджера. Користувачі з Китаю написали, що "цінують Telegram як безпечний інструмент для уникнення урядового стеження".

Нагадаємо, 11 червня у роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. В цей же день в Гонконзі студенти протестували проти прийняття поправок до закону про екстрадицію.

Збої були зафіксовані по всьому світу - користувачі не могли зайти на сайт, відкрити додаток, були проблеми з надсиланням і отриманням повідомлень. В Україні масштабні збої сталися у всіх великих містах, у світі від атаки постраждали користувачі Великобританії, Білорусі, Італії, Іспанії, Латвії та інших країн.