Збірна України здобула четверту нагороду на "Іграх Нескорених"

На міжнародному форумі в паралімпійському стилі серед ветеранів бойових дій "Ігри Нескорених" Україна здобула чергову нагороду в перший день змагань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Invictus Games: Team Ukraine.
Українська команда на турнірі в Гаазі виборола четверту медаль. На подіум піднявся Олексій Бобчинець.
Українець виступав у бізі на дистанції 1500 м. Ветеран здобув бронзову нагороду та піднявся із українським прапором на подіум.
Раніше Україна зібрала повний комплект нагород у перший день змагань. "Золото" в штовханні ядра виборов Родіон Сідтіков, а Артем Лукашук та Іван Герцун взяли срібну та бронзову нагороди відповідно в стрибках у довжину.
До слова, президент "Динамо" Суркіс спробував пояснити рішення не відпускати футболістів до збірної України.
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