Збірна України запланувала старт тренувального збору: відома дата

Тренерський штаб "синьо-жовтих" збере кандидатів до національної команди наприкінці квітня. Вони готуватимуться до поєдинків відбору на Мундіаль і нового розіграшу Ліги націй.

"Ми плануємо зібратися 28 квітня без легіонерів. Але не будемо загадувати, щоб не зурочити. Можливо, президент УЄФА нам допоможе. Александер Чеферін займається, Андрій Павелко робить усе залежне від себе. Плануємо 28 квітня виїхати до Європи", – розповів Петраков.

Керманич збірної також подякував ЗСУ за захист батьківщини та побажав якомога швидшої перемоги. На його переконання, українські воїни здатні перейти в контрнаступ і визволити всю Україну.

24 березня повинен був відбутися півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, у якому Шотландія в Глазго приймала б збірну України. Однак, через розв'язану Росією війну проти України УЄФА та ФІФА ухвалили рішення про перенесення матчу. Поєдинок відбудеться 31 травня або 1 червня.