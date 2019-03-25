Збірна України вирвала перемогу у Люксембургу завдяки автоголу

Збірна комнади України на виїзді обіграла команду Люксембургу в матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року. Зустріч на стадіоні "Жозі Бартель завершилася з рахунком 2:1.

Рахунок в матчі відкрив нападник збірної Люксембургу Давид Тюпело на 34 хвилині гри. Через 6 хвилин півзахисник Віктор Циганков зрівняв рахунок поєдинку. Цей гол став першим для українського хавбека за збірну.

У компенсований час зустрічі, на 93 хвилині півзахисник команди Люксембургу Жерсон Родрігес забив гол у свої ворота і допоміг українській команді здобути перемогу.

Таким чином, збірна України набрала 4 очки і займає 1 місце в турнірній таблиці групи В. Люксембург (3) розташовується на 2 місці в таблиці.