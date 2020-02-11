Збірна України з тенісу дізналася суперника по плей-офф Кубка Федерації

За підсумками жеребкування раунду плей-офф Кубка Федерації визначився наступний суперник жіночої національної збірної України з тенісу. Про це повідомляється в Twitter змагань.

За право виступити у кваліфікацію фінальної частини "синьо-жовті" зіграю з командою Японії.

Приймаючою стороною буде команда суперників. Матчі відбудуться 17-18 квітня, протягом яких сторони проведуть п'ять матчів (чотири одиночних і один парний). Поєдинок стане першим в історії особистих зустрічей команд.