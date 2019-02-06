Збірна України з тенісу програла Швеції в Кубку Федерації

7 лютого у українок відбудеться гра з командою Болгарії, а 8 - з Естонією

Сборная Украины по теннису упустила победу над командой Швеции в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В стартовой встрече Даяна Ястремская в двух сетах обыграла Юханну Ларсон, выиграв свой дебютный матч за сборную Украины.

Швеции удалось сравнять счет благодаря Ребекке Петерсон в противостоянии с Лесей Цуренко - 0:6, 2:6.

Таким образом, после двух матчей счет в матче Украина - Швеция был равный и судьба противостояния решалась в третьем, где в парном разряде Надежда Киченок и Марта Костюк в упорной борьбе не смогли одолеть Юханну Ларссон и Ребекку Петерсон - 6:2; 3:6; 5:7.

В другом матче группы B теннисистки из Болгарии одолели эстонок. Судьба этого поединка также решилась в парной игре.

7 февраля украинки сыграют против сборной Болгарии, а 8 февраля - с теннисистками Эстонии. Победитель квартета 9 февраля сыграет против сборной, которая возглавит группу A (Польша, Россия, Дания).

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки. Чтобы вернуться в Мировую группу Украине нужно выигрывать свою группу, а затем побеждать победителя параллельной группы.