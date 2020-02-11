Збірна України з тенісу втратила позиції в рейтингу Кубка Федерації

Збірна України з тенісу опустилася на 29 місце в оновленому рейтингу Кубка Федерації. Про це повідомляється на сайті організації.

Попри вдалий виступ в останніх матчах кваліфікації до Кубка Федерації-2021, українки втратили шість позицій, тому що список враховує останні чотири роки виступів, що складаються в суму з різною пропорцією. Таким чином з рейтингу пішли результати 2016 року, а результати 2017 стали менше в сумарній пропорції.

Минулого тижня команда Михайла Філіми виграла зональні змагання Кубка Федерації і здобула путівку в плей-офф за право зіграти у кваліфікації елітної групи. У трьох поєдинках проти Хорватії, Болгарії та Естонії українки виграли 5 з 6 одиночних матчів і 3 з 3 парних.

Наступний матч у Кубку Федерації збірна України проведе у квітні. Суперника "синьо-жовта" команда дізнається за підсумками жеребкування, яке відбудеться у вівторок, 11 лютого, о 13:00 за київським часом в Лондоні.

Нагадаємо, у 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.