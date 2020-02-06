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Збірна України з тенісу достроково вийшла з групи на Кубку Федерації

Новини » Спорт     06.02.2020 - 21:20
Збірна України з тенісу достроково вийшла з групи на Кубку Федерації
Фото: Еліна Світоліна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Національна команда здобула три перемоги над Болгарією

Жіноча збірна України з тенісу обіграла Болгарію в першому матчі в групи А етапу Євро-Африканської зони на Кубку Федерації і достроково вийшла у плей-офф. Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Перше очко в актив "синьо-жовтих" записала Даяна Ястремська, яка у двох сетах впевнено розібралася з Ізабеллою Шініковой - 6:2, 6:1.

Даяна Ястремська. Кубок Федерації. Таллінн ФОТО: ФТУ

Опубліковано Федерація Тенісу України Четвер, 6 лютого 2020 р.

У матчі лідерів своїх команд Еліна Світоліна обіграла Вікторію томів з рахунком 7:6(5), 6:3. Перемога першої ракетки України гарантувала нашій команді участь у наступній стадії.

Еліна Світоліна перемагає та виводить Україну в наступну стадію ФОТО: ФТУ

Опубліковано Федерація Тенісу України Четвер, 6 лютого 2020 р.

У парному розряді Леся Цуренко і Катаріна Завацька виграли третє очко для збірної України, обігравши Петі Аршінковую і Гергане Топалова.

Леся Цуренко та Катаріна Завацька здобули третю перемогу у протистоянні з Болгарією ФОТО: ФТУ

Опубліковано Федерація Тенісу України Четвер, 6 лютого 2020 р.

Болгарія раніше програла іншій учасниці групи А - збірній Хорватії. Таким чином, українські та хорватські тенісистки ще до особистої зустрічі достроково вийшли в плей-офф. Поєдинок за перше місце в групі відбудеться завтра, 7 лютого.

Нагадаємо, у 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки. У 2019 "синьо-жовті" залишилась в регіональній зоні Кубка Федерації.

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