Збірна України з тенісу залишилась в регіональній зоні Кубка Федераци

В фінал українську команду не пустили шведки, які виграли всі матчі в групі

Сборная Украины по теннису еще как минимум на год останется в Первой группе Евро-африканской зоны Кубка Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

В третий и решающий игровой день украинская команда обыграла Эстонию, но на результат повлиял параллельный матч, где Швеция обыграла сборную Болгарии и финишировала первой.

В первый игровой день шведская команда победила сборную Украины, а вчера обыграла соперниц из Эстонии.

Таким образом, шведки с тремя победами в трех матчах завтра, 9 февраля, будут бороться за повышение в классе (выход в плей-офф Второй Мировой группы) с представительницами России, которые также выиграли все матчи в своей группе.

На турнире Украину представляли Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Катерина Козлова и Надежда Киченок. Первая ракетка Украины Элина Свитолина не приехала в сборную.

Напомним, в 2018 году женская сборная Украины по теннису вылетела из второй Мировой группы Кубка Федерации, проиграв сборной Канады в матче плей-офф за сохранение прописки.