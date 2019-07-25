Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА

Команда Андрія Шевченка втратила одну позицію
Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) 25 липня оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому команда України зберегла своє місце в топ-25. Про це повідомляється на сайті організації.
У липневому рейтингу 2019 року підопічні Андрія Шевченка перебувають на 25 місці. У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 14 червня, команда втратила одну позицію.
Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія - шосте, Сербія - 35, Люксембург - 91 та Литва - 130.
Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другий йде команда Бразилії. Далі Франція, Англія і Уругвай.