Збірна України зберегла місце в топ-25 рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) 25 липня оновила світовий рейтинг національних збірних, в якому команда України зберегла своє місце в топ-25. Про це повідомляється на сайті організації.

У липневому рейтингу 2019 року підопічні Андрія Шевченка перебувають на 25 місці. У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 14 червня, команда втратила одну позицію.

Суперники збірної України у відбірному циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія - шосте, Сербія - 35, Люксембург - 91 та Литва - 130.

Перший рядок зберегла за собою збірна Бельгії, другий йде команда Бразилії. Далі Франція, Англія і Уругвай.