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Збірна України здала негативні тести на коронавірус після повернення зі Швейцарії

Київ, Четвер 19 листопада 2020 11:33
Збірна України здала негативні тести на коронавірус після повернення зі Швейцарії
Фото: Україна - Швейцарія (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: Вера Олейник

Після вчорашнього прибуття в Київ зі Швейцарії всі тести делегації збірної України на коронавірус дали негативний результат. Матч Ліги націй був зірваний через спалах інфекції в таборі "синьо-жовтих".

Про це інформує Українська асоціація футболу (УАФ).

Зазначається, що негативні тести отримали в тому числі Жуніор Мораес і Сергій Кривцов, які отримали позитивні результати в Люцерні, де і повинна була відбутися гра, хоча перенесли коронавірус місяць тому у розташуванні "Шахтаря". Тестування проводила лабораторія, сертифікована УЄФА в Україні.

Повідомляється, що швейцарська сторона відмовилася робити повторні тести представникам збірної з негативними результатами.

Нагадаємо, лікар Люцерна після чергового випадку зараження коронавірусом в збірній України помістив команду Андрія Шевченка на карантин.

Українська сторона сподівалася вирішити долю протистояння на полі, але не мала можливості зібрати резервну команду на матч.

Доля зустрічі може бути вирішена УЄФА шляхом жеребкування.

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