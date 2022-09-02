Збірна України розгромила британців на старті Євробаскету-2022

Євробаскет-2022, група C, 1-й тур

Україна – Велика Британія – 90:61 (22:17, 20:15, 24:12, 24:17)

"Синьо-жовті" взяли гру під контроль зі стартових хвилин. На цьому відрізку команда Айнарса Багатскіса класно грала на обох кінцях майданчика та на піку переважала опонентів на 12 очок. Однак, кінцівка чверті, коли британці набрали 6 пунктів поспіль, ледь не звела нанівець усі старання збірної України.

У другій 10-хвилинці ситуація на паркеті змінилася не надто. Українці продовжили вести в рахунку, часом доводячи свій гандикап до +14. Проте, британці трохи додали ближче до великої перерви й зуміли скоротити відрив до "всього" десяти пунктів.

А ось за підсумками третьої чверті в Мілані запахло розгромом. Якщо в дебюті британці ще трохи огризалися і навіть трохи наблизилися до збірної України, то кінець 10-хвилинки повністю провалили. "Синьо-жовті" вийшли на максимум і перед останньою чвертю "везли" опонентам понад 20 очок.

За такої ситуації фінальна 10-хвилинка фактично перетворилася у формальність. Українці жваво розпочали (7:1), а потім трохи розслабилися і дали більше свободи дій суперникам. Однак, суттєво підсолодити гіркоту розгрому ті не змогли. Українці легко довели матч до впевненої перемоги та можуть дивитися поєдинки конкурентів.

У наступному турі збірна України зустрінеться з естонцями. Матч відбудеться у суботу, 3 вересня. Старт поєдинку о 18:00.