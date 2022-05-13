Збірна України проведе домашні матчі Ліги націй у Польщі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Збірна України зіграє мінімум два домашні матчі Ліги націй на території Польщі. Тимчасовою домашньою ареною "синьо-жовтих" стане стадіон ЛКС у Лодзі, що вміщує 18 тисяч глядачів.

Україна проведе в польському місті поєдинки проти збірних Вірменії та Ірландії влітку. Матчі відбудуться 11 та 13 червня відповідно. Натомість 8 червня національна команда зустрінеться з ірландцями в Дубліні.

Наразі збірна України проводить тренувальний збір у Словенії. У таборі національної команди перебувають 25 гравців-представників УПЛ. До матчу проти збірної Шотландії у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, який відбудеться 1 червня, у збірну приїдуть і легіонери.