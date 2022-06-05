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Збірна України не пробилась на ЧС-2022, мінімально поступившись Уельсу в Кардіффі

Фото: Уельс здобув останню путівку на турнір від Європи (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У фіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна України поступилася команді Уельсу (0:1) та втратила нагоду поїхати на Мундіаль у Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2022, кваліфікація, плей-офф, фінал

Уельс – Україна – 1:0

Гол: Ярмоленко, 34 (автогол)

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на матч у Кардіффі випустив ті ж стартові 11 виконавців, які здолали Шотландію посеред тижня. Попри проливний дощ, українці розпочали активно. Уже на 4-й хвилині Маліновський потужно пробив зі штрафного метрів із 30-ти, але Хеннессі зреагував на удар.

Згодом пильність кіпера збірної Уельсу перевірив Циганков. Цього разу Хеннессі перевів м'яч на кутовий. Нейтралізував він і випад Яремчука, якого Забарний класним пасом вивів на побачення з Хеннессі на 12-й хвилині.

Наступний цікавий епізод трапився за 10 хвилин. Це Циганков із меж штрафного прострілив уздовж воріт, але Караваєв спершу не зміг акцентовано пробити, а другу його спробу заблокував оборонець. А невдовзі Зінченко вкотре пробив із середньої дистанції – знову Хеннессі!

А на 34-й стався трагічний епізод. Маліновський сфолив поблизу свого штрафного, а майстерний навіс Бейла зі стандарту Андрій Ярмоленко випадково підправив у власні ворота в протихід Бущану...

Після пропущеного м'яча збірна України взяла невелику паузу. Повернулася з неї національна команда скандальним моментом – в атаці "синьо-жовтих" Ярмоленко впав після контакту з Алленом, але суддівська бригада не наважилася призначити пенальті в дуже контроверсійному епізоді.

Зате другий тайм розпочався із вбивчого моменту Уельсу. "Дракони" вибігли в швидку контратаку, на фініші якої Мур скинув під удар Ремзі, але той з кількох метрів пробив повз стійку.

На 55-й свою нагоду змарнувала і Україна. Миколенко прострілив із лівого флангу в район лінії воротарського, а там удар Циганкова в падінні ногою відбив Хеннессі. А ще за чотири хвилини Девіс в останній момент вибив м'яч з-під удару Ярмоленка.

Після цього валлійці ще сильніше "сіли" в оборону. Аби не витрачати час на спроби зламати редути господарів, "синьо-жовті" повернулися до ідеї з дальніми ударами. Маліновський на 66-й хвилині приклався метрів із 25-ти, та м'яч пройшов поруч зі стійкою.

На 75-й хвилині Фортуна двічі посміхнулася збірній України. Валлійці впродовж однієї атаки не використали дві стовідсоткові нагоди: Джонсон з льоту після флангового навісу пробив у стійку, а постріл Бейла з меж штрафного парирував Бущан!

Українці у відповідь зробили кілька підходів до воріт Хеннессі. Та супермомент виник на 84-й, коли Довбик класно пробив головою після навісу Миколенка, але кіпер "драконів" в ефектному стрибку відбив і цей удар.

Натомість фінальний штурм збірній України не вдався. "Синьо-жовті" намагалися дотиснути суперника, били здалеку Миколенко та Ярмоленко, але пробити Хеннессі в цей вечір так і не судилося...

До слова, президент УАФ Павелко анонсував старт нового сезону наприкінці літа.

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