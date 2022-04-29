Збірна України отримала суперника на спаринг перед Шотландією

Збірна України зіграє контрольний матч із "Боруссією" з Менхенгладбаха. Поєдинок запланований на 11 травня на домашній арені "жеребців".

Цей спаринг стане першим для "синьо-жовтих" на тренувальному зборі. Команда Олександра Петракова збереться 2 травня поруч зі словенською Любляною. Там збірна України гоуватиметься до матчів плей-офф кваліфікації та Ліги націй у червні.

УЄФА призначив матч Шотландія – Україна на 1 червня. Поєдинок відбудеться у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Переможець пари вийде до фіналу кваліфікації, де свого суперника вже чекає збірна Уельсу.

Окрім того, збірна України також проведе 3 матчі в Лізі націй. 8 червня "синьо-жовті" зіграють проти Ірландії, 11 червня – проти Вірменії, а 14 червня – вдруге проти ірландців.