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Збірна України отримала суперника на спаринг перед Шотландією

Фото: Тренування збірної України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу оголосила про перший товариський матч національної команди в рамках підготовки до поєдинку плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Збірна України зіграє контрольний матч із "Боруссією" з Менхенгладбаха. Поєдинок запланований на 11 травня на домашній арені "жеребців".

Цей спаринг стане першим для "синьо-жовтих" на тренувальному зборі. Команда Олександра Петракова збереться 2 травня поруч зі словенською Любляною. Там збірна України гоуватиметься до матчів плей-офф кваліфікації та Ліги націй у червні.

УЄФА призначив матч Шотландія – Україна на 1 червня. Поєдинок відбудеться у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Переможець пари вийде до фіналу кваліфікації, де свого суперника вже чекає збірна Уельсу.

Окрім того, збірна України також проведе 3 матчі в Лізі націй. 8 червня "синьо-жовті" зіграють проти Ірландії, 11 червня – проти Вірменії, а 14 червня – вдруге проти ірландців.

До слова, українська Прем'єр-ліга достроково завершила футбольний чемпіонат.

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Футбол