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Збірна України вирушила на матч з Францією без гравців "Шахтаря"

Автор: Вера Олейник

Шість гравців команди пішли на самоізоляцію, ще шестеро - травмовано

Національна збірна України 5 жовтня відправиться на товариський матч проти збірної Франції. Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко не зможе розраховувати на всіх гравців, які були викликані з "Шахтаря".

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Про це інформує пресслужба Української асоціації футболу.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу в донецькому клубі на самоізоляцію пішли Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес.

У зв'язку з чим тренерський штаб довикликав у розташування національної команди воротаря "Олександрії" Юрія Паньківа і хавбека "Динамо" Володимира Шепелєва, а також дебютантів Юхима Коноплю, Олександра Зубкова та Іллю Забарного.

Раніше через травми "синьо-жовта" команда втратила Олександра Зінченка, Євгена Коноплянку, Владислава Супрягу, Сергія Кривцова, Віталія Буяльського та Сергія Болбата.

Підопічні Андрія Шевченка 7 жовтня проведуть товариський матч з Францією, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй. 10 збірна України прийме Німеччину на НСК "Олімпійський", а за три дні - Іспанію.

Нагадаємо, після двох турів у Лізі націй збірна України посідає 2 сходинку у своїй групі. У першій грі "синьо-жовті" обіграли Швейцарію (2:1), проте потім розгромно поступились Іспанії (0:4).

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