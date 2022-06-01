RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України перемагає Шотландію у другому таймі: відео голів

Фото: Андрій Ярмоленко (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Перші 45 хвилин півфіналу плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти шотландців збірна України залишила за собою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Матч Шотландія – Україна відбувається в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Поєдинок розпочався о 21:45 за київським часом.

Єдиний м'яч у зустрічі "синьо-жовті" забили на 33-й хвилині. Маліновський помітив ривок партнера та віддав розкішну передачу з власної половини поля, а Ярмоленко обробив м'яч і другим дотиком перекинув через голкіпера.

Відео гола Ярмоленка:

На старті ж другої половини Яремчук подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Це Караваєв подав із правого флангу, а форвард "Бенфіки" розібрався з оборонцями збірної Шотландії та головою спрямував м'яч у сітку.

Відео гола Яремчука:

Переможець протистояння Шотландії та України вийде у фінал плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Там свого суперника в боротьбі за останню путівку на чемпіонат світу в Катарі чекає збірна Уельсу.

До слова, італійський "Мілан" отримав нового власника зі Сполучених Штатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯрмоленкоЧМ-2022Футбол