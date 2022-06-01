ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Мілан" офіційно змінив власника за 1,2 млрд євро

Новость на русском →
Мілан, Середа 01 червня 2022 12:25
"Мілан" офіційно змінив власника за 1,2 млрд євро Фото: "Мілан" – чемпіон Італії сезону 2021/22 (twitter.com/acmilan)
Автор: Антон Федорців

Британський гедж-фонд Elliott Advisors UK Limited вирішив продати контрольний пакет акцій італійського "Мілана" американській компанії RedBird Capital Partners під керівництвом Джеррі Кардінале.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони остаточно узгодили угоду щодо продажу "россонері". Перехід управління грандом до нового власника відбудеться впродовж літа, а остаточно RedBird візьме клуб під контроль не пізніше 1 вересня.

"Угода на 1,2 млрд євро залишить Elliott міноритарним акціонером клубу з місцем у раді директорів, закріпивши партнерство RedBird і Elliott задля продовження досягнутого за чотири роки прогресу під керівництвом Elliott", – ідеться у повідомленні.

Британські кризові менеджери взялися до управління "Міланом" у 2018 році. Вони зуміли стабілізувати фінансове становище "россонері" та повернули історичний гранд до Ліги чемпіонів. Натомість у сезоні 2021/22 "Мілан" здобув Скудетто вперше за 11 років.

RedBird – американська інвестиційна компанія з офісом у Нью-Йорку. Купівля "Мілана" розширить її спортивний портфель. RedBird є власником французької "Тулузи" та альтернативної ліги з американського футболу XFL.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Шотландії та України у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мілан Чемпіонат Італії
NEWS
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
У Міноборони пояснили, чому не повідомляють про успіхи контрнаступу ЗСУ
DAILY
"Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Це ми мали б воювати з ворогом, а не наші діти". Репортаж з прифронтового Донбасу