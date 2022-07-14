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Збірна України оприлюднила заявку на чемпіонат світу з фехтування

Фото: Жіноча збірна України на тренуванні в Болоньї (facebook.com/fencing.ukraine)
Автор: Антон Федорців

Склад національної команди України на чемпіонат світу-2022 у Єгипті затвердила Національна федерація фехтування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис федерації у Facebook.

Фехтувальний Мундіаль розпочнеться 15 липня у Каїрі. Змагання триватимуть понад тиждень – до 23 липня. Україна везе на турнір 25 спортсменів.

Склад збірної України:

Жінки

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна

Рапіра: Катерина Ченцова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова

Шпага: Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль

Чоловіки

Шабля: Андрій Ягодка, Юрій Цап, Богдан Платонов, Василь Гумен

Рапіра: Клод Юнес, Андрій Погребняк, Ростислав Герцик, Даниїл Гойда

Шпага: Ігор Рейзлін, Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич, Нікіта Кошман (запасний)

У стартові три дні чемпіонату світу в усіх видах особистої програми відбудуться групові етапи та попередній тур прямого вибування. Натомість із 18 липня учасники змагань почнуть розігрувати 12 комплектів нагород.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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Ольга Харлан