Збірна України могла зіграти проти Єгипту з Салахом у складі

Збірна України замість матчу проти Нігерії повинна була провести товариську гру з командою Єгипту. Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

За його інформацією, Українська асоціація футболу (УАФ) мала домовленість з Федерацією футболу Єгипту. Контракт передбачав обов'язкову участь у грі форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха.

Однак угода між сторонами так і не була підписана через кадрові перестановки в тренерському штабі й федерації єгиптян.

Збірна Єгипту сенсаційно вибула з розіграшу домашнього Кубка Африканських Націй на стадії 1/8 фіналу від ПАР. Після цього матчу одразу ж були відправлені у відставку наставник збірної Єгипту Хав'єр Агірре, а також президент Єгипетської футбольної асоціації Хані Або Ріда і глави технічного і адміністративного штабів.

Товариський поєдинок між Україною та Нігерією відбудеться 10 вересня в Дніпрі. Початок гри о 21:30.

Нагадаємо, Салах є найвисокооплачуванішим гравцем "Ліверпуля". Єгипетський нападник був визнаний найкращим футболістом 2018 року в англійській Прем'єр-лізі.