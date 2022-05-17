Збірна України в спарингу впевнено переграла "Емполі"

Національна команда України провела другий контрольний поєдинок у рамках підготовки перед плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Команда Олександра Петракова переграла італійський "Емполі" (3:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Емполі" – Україна – 1:3

Голи: Ла Мантія, 45 – Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53

Склад збірної України: Пятов (Бущан, 46) – Караваєв, Забарний, Попов (Бондар, 78), Матвієнко – Піхальонок (Сидорчук, 84), Степаненко – Циганков (Зубков, 78), Шапаренко, Мудрик (Буяльський, 84) – Яремчук (Довбик, 78)

"Синьо-жовті" повели в рахунку на 26-й хвилині. Піхальонок протягнув м'яч правим флангом і відкинув Циганкову, а той одним дотиком вивів партнера на оперативний простір – удар Романа Яремчука в ближній кут був бездоганним.

На перерву команди, однак, пішли за рівного рахунку. На 45-й провал українців у центрі оборони дозволив Андреа Ла Мантії з другої спроби переграти Пятова.

Щоправда, мрії господарів про позитивний результат збірна України розвіяла на старті другої половини. Спершу Олександр Караваєв опинився на добиванні й ефектно перекинув м'яч над голкіпером. Натомість ще за кілька хвилин Олександр Піхальонок на куті штрафного майданчика отримав передачу від Матвієнка й більярдним пострілом від стійки ввігнав м'яч у сітку.

Оговтатися від подвійного удару "Емполі" так і не зміг – рахунок до фінального свистка не змінився. Уже 18 травня збірна України проведе наступний спаринг. Суперником команди Петракова стане хорватська "Рієка".