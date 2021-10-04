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Збірна України довикликала "динамівця" Шабанова

Автор: Сергей Новиков

Виконуючий головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков вирішив довикликати до складу національної команди захисника київського "Динамо" Артема Шабанова. Він візьме участь у зборі перед жовтневими матчами відбору на ЧС-2022 в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УАФ.

Повідомляється, що Шабанов прибуде до розташування національної команди сьогодні, одночасно з усіма викликаними гравцями.

"Ступінь пошкоджень окремих виконавців і можливість їх підготовки до кваліфікаційних матчів збірної України в жовтні буде визначено медичним штабом синьо-жовтих", - йдеться в повідомленні.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар "Донецьк), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва - "Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (всі - "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар"Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря"Луганськ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро) Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Андрій Лунін ("Реал "Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія), Владислав Кочергін ("Зоря" Луганськ), Владислав Калитвинцев ("Десна" Чернігів).

Збір національної команди розпочнеться сьогодні в Києві.

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Збірна України