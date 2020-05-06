Збірна України з боксу готується відновити тренування

Національна збірна України з боксу зможе почати тренувальний процес з 11 травня в рамках поетапного плану виходу з карантину. Про це повідомляється на сайті Федерації боксу України.

Команда зможе відновити тренування не тільки на відкритому повітрі, але і в приміщенні, оскільки почнуть функціонувати і навчально-тренувальні бази. Зазначається, що спортсмени повинні повернутися до активної роботи з дотриманням всіх санітарних вимог.

Через пандемію коронавірусу в Україні, як і практично в усьому світі, призупинили проведення спортивних заходів. Згідно з планом уряду країни, з 11 травня розпочнеться поступове пом'якшення карантину - в Україні будуть дозволені тренування в командних видах спорту.

Нагадаємо, бій між українським боксером Віктором Постолом і володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі американцем Хосе Раміресом перенесли вдруге через коронавірус.

Крім того, через картинні обмеження у зв'язку з пандемією промоутер українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка не може організувати бій.

Раніше через коронавірус перенесли бій між українським супертяжем Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою.