Збірна України завдяки перемозі над Португалією вийшла на Євро-2020

Збірна України у Києві на НСК "Олімпійський" обіграла команду Португалії у рамках відбіркового матчу Євро-2020 з рахунком 2:1. Завдяки цій перемозі команда Андрія Шевченка за тур до кінця кваліфікації гарантувала собі вихід на чемпіонат Європи з першого місця.

Рахунок на 6 хвилині поєдинку відкрив форвард "синьо-жовтих" Роман Яремчук. Подвоїв перевагу України на 27 хвилині півзахисник Андрій Ярмоленко після ідеальної передачі Віталія Миколенко.

Португалія відіграла один м'яч у другому таймі після точного удару Роналду з пенальті за спірний момент - гру рукою Тараса Степаненка, а самого півзахисника видалили з поля. Але навіть граючи в меншості проти чинного чемпіона турніру команда Андрія Шевченка втримала переможний рахунок.

Таким чином, вперше в історії українці вийшли на чемпіонат Європи напряму. Раніше Україна грала на Євро двічі - у 2012 як господарка турніру, а у 2016 році команда потрапила на турнір через плей-офф.

Наступний матч Україна зіграє на виїзді із Сербією 17 листопада, який вже не матиме турнірного значення.

Раніше дострокові путівки на турнір завоювали Бельгія, Італія, Росія і Польща.