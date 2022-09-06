Збірна Норвегії позбулася хавбека-любителя Росії

Норвезька футбольна федерація вирішила не запрошувати до національної команди півзахисника Матіаса Норманна, який надовго прописався у чемпіонаті Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Послуги 26-річного хавбека нецікаві тренерському штабу збірної Норвегії. Таке рішення керманич команди Столе Сольбаккен ухвалив після заяви вихованця "Буде-Глімта" про готовність підписати контракт із московським "Динамо".

"Цей вибір був не дуже складним. Коли я почув про його намір у суботу, то зателефонував і попередив, що, найімовірніше, рішення підписати контракт матиме наслідки. Він це зробив. Я сповістив його перед розісланням викликів федерацією", – заявив фахівець.

Ця позиція цілком влаштовує і місцевих функціонерів. Президент Норвезької федерації футболу Лізе Клавенесс назвав, що склалася через повномасштабне вторгнення РФ до України, надзвичайною.

"Увесь норвезький і європейський футбол згоден тиснути на Росію як агресора, що також дуже активно використовував свій вплив у спорті. Усі російські команди відсторонені від міжнародних змагань. Я згоден зі Столе, що Норманн не може представляти Норвегію", – пояснив президент НФФ.

У січні 2019-го Матіас Норманн перебрався з англійського "Норвіча" до російського "Ростова". Сезон 2021/22 він провів в оренді за "канарок", але нещодавно почав переговори з "Динамо".

Раніше збірна Польщі вигнала з команди хавбека Рибуса. У червні він підписав 3-річний контракт із московським "Спартаком", хоча знав про ймовірність втрати шансів поїхати на ЧС-2022 у складі "Кадри".