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Збірна Іспанії стала чемпіоном Євробаскету-2022 після перемоги над Францією

Фото: Віллі Ернангомес знову дістався до кільця збірної Франції (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою збірної Іспанії над національною командою Франції завершився вирішальний матч баскетбольного чемпіонату Європи 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2022, фінал

Іспанія – Франція – 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

У перші чверті піренейці заклали фундамент майбутнього тріумфу. Зі стартових хвилин іспанська збірна взяла м'яч під контроль і методично збільшувала власну перевагу в рахунку. На піку Іспанія "везла" французам +11, але змазана кінцівка 10-хвилинки трохи скоротила відрив.

Із другої чверті на паркеті розпочалися гойдалки. Іспанія і Франція змінювали один одного в ролі проміжного лідера. То перші збільшили свій гандикап до шалених +21, то другі потужним спуртом перед великою перервою зменшили дефіцит до всього десяти пунктів.

Свій запал французька команда не розгубила і на старті третьої чверті. Дійшло до неможливого – перевага збірної Іспанії розтанула просто на очах. Однак, за рахунку 49:46 на свою користь піренейці взялися за голову та нарешті почали реагувати на випади опонента.

Вчасні настанови тренерського штабу дозволили іспанській збірній знову схилити Фортуну на свій бік. Упевнені дії на майданчику дозволили підопічним Серджо Скаріоло створити очковий запас на старті фінальної 10-хвилинки. Зрештою, підпускати суперника в такий відповідальний момент Іспанія вже не стала.

Для La Roja цей трофей став 4-м в історії турніру. Усі ці тріумфи вклалися в останні 13 років і шість чемпіонатів Європи. Орієнтири іспанців за кількістю завойованих кубків залишаються тими ж – СРСР (14 титулів) і Югославія (8).

До слова, напередодні ФІБА надала Польщі право на проведення Євробаскету-2025 разом із ще трьома країнами.

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ФранціяБаскетболЧемпіонат ЄвропиЗбірна Іспанії