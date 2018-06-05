Збір фіскальних платежів до загального фонду держбюджету збільшився на 40,8 млрд гривень

З початку року до бюджету зібрано 345 млрд гривень фіскальних платежів

У січні-травні 2018 році до загального фонду державного бюджету зібрано 345 млрд гривень платежів, що контролюються Державною службою фіскальної (ДФС). Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Як повідомляється, цей показник на 13,4%, або на 40,8 млрд гривень перевищує показник минулого року.

Що стосується окремих видів платежів, то 219,3 млрд гривень складають податкові платежі, що на 15,7%, або на 29,8 млрд гривень перевищує минулорічний показник.

Надходження митних платежів у січні-травні до загального фонду держбюджету склали 125,6 млрд гривень і перевищили минулорічні показники на 9,6%, або на 11 млрд гривень.

У травні цього року в загальний фонд держбюджету надійшло (сальдо) 69,5 млрд гривень. Це на 25%, або на 13,8 млрд гривень перевищує надходження травня минулого року.

Надходження податкових платежів у травні склали 43 млрд гривень і перевищили минулорічні на 34%, або на 10,9 млрд гривень.

У загальний фонд держбюджету в травні надійшло 26,6 млрд гривень митних платежів, що на 13%, або на 3 млрд гривень перевищує минулорічний показник.

Збір платежів до загального фонду держбюджету збільшився на 40,8 млрд гривень У січні-травні 2018 року до загального... Опубліковано Державна фіскальна служба України 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, в січні - квітні 2018 року ДФС перерахувала до державного бюджету понад 107,4 млрд гривень митних платежів.