Падіння уламків ракети на Куренівці: загинула людина, ще 6 поранені

"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка", - написав він.

За його словами також був повністю знищений тролейбус. Пасажирів в ньому не було.

"Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах. Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці", - додав Кличко.

Фото: внаслідок падіння уламків ракети на Куренівці загинула людина (t.me/vitaliy_klitschko)

Нагадаємо, сьогодні в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Оболоні російський снаряд влучив у багатоповерхівку. На даний момент відомо про загибель як мінімум однієї людини.

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