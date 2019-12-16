Може втекти в Україну: прокурори оскаржують звільнення Парнаса під заставу

В своєму клопотанні, поданому наприкінці минулого тижня, прокурори Південного округу Нью-Йорка (США) звернулись до судді з вимогою скасувати рішення про звільнення бізнес-партнера Руді Джуліані Лева Парнаса під заставу поки він очікує на розгляд справи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Сторона обвинувачення наполягає, що Парнас надав неправдиву інформацію стосовно своїх статків і не повідомив про мільйон доларів, які отримав з Росії у вересні. Гроші надійшли на рахунок його дружини.

Адвокат Парнаса заявив, що його клієнт не намагався приховати статки, а мільйон доларів - це кредит від російського банку.

Обґрунтовуючи те, що Парнас має засоби і бажання втекти, прокурори наголосили, що він "має, як видається, доступ до необмежених джерел коштів", включаючи від "українського олігарха, який живе у Відні і опирається екстрадиції" до США.

"Протягом останніх трьох років Парнас отримав більше 1,5 мільйона доларів від джерел з Росії та України", - йдеться в клопотанні.

Юристи Парнаса заперечують, що він може втекти до України, заявляючи, що там він перебуватиме в небезпеці.

"Пан Парнас також не може втекти до України, де на його адресу були погрозі з часу, що передує арешту", - йдеться в записці поданій судді юристом Парнаса Бонді.

Раніше повідомлялося, що Парнас приховав 1 мільйон доларів, які він отримав з рахунку в Росії у вересні.

Нагадаємо, американських бізнесменів Фрумана і Парнаса заарештували в США 9 жовтня за підозрою в порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.