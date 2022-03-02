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Сбербанк йде з європейського ринку через відтік коштів

Автор: Олександр Білоус

Найбільший російський банк Сбербанк залишає європейський ринок, оскільки його дочірні компанії стикаються з великими відтоками грошових коштів і погрозами безпеки співробітників і майна. Банк працював Австрії, Хорватії, Німеччини та Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банк заявив, що більше не може постачати ліквідність європейським дочірнім компаніям, але рівень його капіталу і якість активів достатні для виплат всім вкладникам.

"У ситуації, що склалася Сбербанк прийняв рішення піти з європейського ринку. Дочірні банки групи зіткнулися з ненормальним відтоком грошових коштів і погрозами безпеки своїх співробітників і філій", - йдеться в повідомленні.

Безпрецедентні кроки західних країн по ізоляції економіки і фінансової системи Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну включають санкції щодо її центрального банку і виключення деяких її кредиторів з глобальної платіжної системи SWIFT.

У понеділок Європейський Центральний банк (ЄЦБ) попередив, що європейське відділення Сбербанк може бути закрито після масового вилучення його депозитів, викликаного негативною реакцією на вторгнення.

Ощадбанк, який працює в Австрії, Хорватії, Німеччині та Угорщині мав європейські активи на суму 13 мільярдів євро до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України