"Сбербанк" оскаржить у ДБР дії судді по справі "Квазара"

Державне бюро розслідувань буде вивчати діяльність судді Північного апеляційного госпсуду Геннадія Кравчука в частині розгляду спору АТ "Сбербанк" з ПАТ "Квазар" про заборгованості на суму понад 100 млн грн. Відповідну заяву "Сбербанк" подав у ДБР. Про це повідомив начальник відділу стягнення боргів АТ "Сбербанку" Богдан Кузняк, передають "Українські новини".

Крім того, за його словами, банк направив скаргу на дії судді у Вищу раду правосуддя.

"У зв'язку з невиконанням "Квазаром" зобов'язань, "Сбербанк" звернувся в суд. В рамках процедури стягнення боргу, на підставі виконавчого напису нотаріуса ряд об'єктів нерухомості, які перебували у власності ПАТ "Квазар" і перейшли у власність АТ "Сбербанку" за початковою ціною третіх прилюдних торгів. Залишилася непогашеною заборгованість на суму понад 100 млн грн", - зазначив Богдан Кузняк.

За його словами, банк впевнений у незаконності ряду дій судді Кравчука, який розглядає справу.

"Спір знаходиться на розгляді в Північному суді вже більше півроку. За цей період не раз було змінено склад колегії у зв'язку з відпустками суддів. При цьому, незважаючи на відпустку головуючого судді, справу було перенесено на іншу дату без зміни складу суду. Ми вважаємо, що такі дії судді прямо суперечать законодавству. Саме тому ми подали скаргу на ці дії у Вищу раду правосуддя. А також підготували та направили заяву про кримінальний злочин в ДБР", - підкреслив Богдан Кузняк.

Варто відзначити, що раніше ЗМІ пов'язували суддю з народним депутатом від партії "Слуга народу" Михайлом Новиковим та його компанією "Новіков і партнери", яка представляє інтереси ПАТ "Квазар" у суперечках з "Сбербанком". Однак, у банку не підтвердили і не спростували цю інформацію.

"У нас немає інформації про те, чи брав участь цей депутат у справі або не брав. Але ми точно можемо підтвердити, що інтереси ПАТ "Квазар" дійсно представляє адвокат Дмитро Чабан, який, згідно з відкритими даними, є керуючим партнером компанії "Новиков та партнери", - сказав Богдан Кузняк, додаючи, що правова позиція банку в суперечці з ПАТ "Квазар" базується на чинному українському законодавстві з метою захисту інтересів вкладників

Як писало РБК-Украина, раніше в Нацбанку розповіли про долю російських банків в Україні.