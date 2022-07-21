Сбербанк, мер Москви і фонд "Русский мир": ЄС ввів сьомий пакет санкцій проти РФ

Санкції набрати чинності з моменту публікації. В цілому в список увійшли 48 фізичних осіб і сім організацій.

Серед фізичних осіб, які підпали під обмеження ЄС, перший заступник директора Росгвардії генерал-полковник Віктор Стригунов, заступник директора Росгвардії Олег Плохой, депутат Держдуми Адам Делімханов, начальник управління Росгвардії по Чеченській Республіці генерал-майор Шаріп Делімханов і його заступник Алібек Делімханов.

У списку санкцій значаться повноважний представник президента РФ в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка, Уповноважений з прав дитини при президенті РФ Марія Львова-Бєлова, а також гендиректор Уральської гірничо-металургійної компанії Андрій Козіцин.

Крім того, під обмежувальні заходи потрапили Фонд підтримки публічної дипломатії імені А. М. Горчакова, перший віцепрем'єр РФ Андрій Бєлоусов, актори Сергій Безруков і Володимир Машков.

У перелік підсанкційних юридичних осіб включені Росспівробітництво і науково-виробниче об'єднання "Квант".

Крім того, під санкції ЄС підпав і громадянин Євросоюзу зі Словаччини Йозеф Хамбалек, глава європейського відділення клубу "Нічні вовки", якого ЄС звинуватив у проросійській пропаганді, матеріальній та фінансовій підтримці дій, що підривають суверенітет України.

Крім розширення чорного списку ЄС, нові санкції передбачають заборону на експорт з Росії золота. При цьому Євросоюз вирішив пом'якшити ряд фінансових обмежень проти російського експорту нафти і продовольства і скасував деякі заборони на постачання РФ окремих товарів і послуг для авіації.

Рада ЄС продовжила всі чинні щодо Росії санкції на пів року до кінця січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз заблокував пропозицію ввести санкції проти російської металургійної компанії "ВСМПО-Авісма", яка є найбільшим у світі виробником титану.

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