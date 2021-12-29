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Щоб не збігали до конкурентів. Apple виплатила топ-співробітникам по 180 тисяч доларів

Автор: Ольга Белей

Американська компанія Apple виплатила своїм кращим інженерам премії для того, щоб вони не перейшли працювати в конкуруючі фірми. Суми виплат коливалися до 50 до 180 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

Як стало відомо, на минулому тижні компанія Apple поінформувала деяких співробітників, які займаються проектуванням мікросхем, апаратним забезпеченням і окремими групами програмного забезпечення, про нарахування бонусів.

"Бонуси, які стали несподіванкою для тих, хто їх отримав, в деяких випадках варіювалися від 50 до 180 тисяч доларів", - пише видання.

Інженери, які отримали винагороду, попросили не називати свої імена, бо подібні виплати були розраховані не для всіх співробітників компанії, а тільки кращих. Представники компанії також відмовилися від коментарів.

На думку ЗМІ, це був вимушений крок у зв'язку з тим, що корпорація Meta за останні кілька місяців переманила до себе близько 100 інженерів з Apple. У свою чергу компанія Apple займалася аналогічним залученням співробітників Meta.

Нагадаємо, глава корпорації Apple Тім Кук направив співробітникам лист з повідомленням, що вони зможуть працювати віддалено до дати, яку "ще належить визначити" через поширення COVID-19. Раніше в компанії планували повернути працівників в офіси до лютого.

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