Чи треба саджати до в'язниці за брехню в деклараціях. Transparency International озвучило позицію

Президент України Володимир Зеленський пропонує передбачити тюремне ув'язнення за неподання декларацій і брехню в них. Глава Transparency International Ukraine Андрій Боровик вважає таку "жорсткість" цілком виправданою.

Про це Боровик сказав у коментарі РБК-Україна для матеріалу "Гра надовго. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях" .

Так, він виступив за" максимально сильне "покарання корупціонерам і назвав президентський законопроект "цілком виправданим" в Україні.

"Наша країна знаходиться в другій сотні в Індексі сприйняття корупції, тому максимально сильне покарання, природно в розумних межах, має бути. Тобто можливість посадити людину у в'язницю повинна бути. Це діє не тільки як каральний захід, а й превентивний", - сказав Боровик.

Зазначимо, що згідно з документом, порушникам загрожує до двох років "за гратами", якщо дані в декларації відрізняються від реальних на суму понад 4,5 млн гривень.