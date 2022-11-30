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Сайты Ватикана подверглись кибератакам после критики России со стороны Папы Франциска

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Рим, Среда 30 ноября 2022 22:10
Сайты Ватикана подверглись кибератакам после критики России со стороны Папы Франциска Фото: сайты Ватикана подверглись кибератакам после критики России со стороны Папы Франциска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Работа интернет-сайтов Ватикана в среду, 30 ноября, была серьезно нарушена, оказался недоступным и официальный сайт, итальянские СМИ не исключают хакерской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Messaggero.

"В течение нескольких часов все веб-сайты различных куриальных органов были отключены, делая невозможным доступ для пользователей", - говорится в сообщении.

Сначала прессслужба Ватикана заявила, что речь идет об "обычном техническом обслуживании", и позже заявила об "аномальных попытках доступа" к главному сайту vatican.va.

Сообщается, что, вероятно, речь идет об атаке типа DDoS, которая замедляет работу сети и ожидает огромный поток входных данных, перегружая сеть. Когда сеть перегружена, она автоматически выключается. Это простые атаки, но они нуждаются в координации.

Итальянские СМИ предполагают, что за кибератакой могут стоять российские хакеры, ранее осуществлявшие подобные атаки против других государственных учреждений в Европе.

Отметим, что о кибератаке на ресурсы Ватикана стало известно после того, как Папа Римский раскритиковал жестокость военных из Бурятии и Чечни, совершающих военные преступления в Украине.

Кроме того, Папа Римский назвал Россию страной-агрессором и объяснил, почему публично не критикует президента РФ Владимира Путина.

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