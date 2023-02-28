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Сайты в Украине под угрозой. Интернет ассоциация просит власть отменить механизм автоблокировки

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Вторник 28 февраля 2023 19:01
Сайты в Украине под угрозой. Интернет ассоциация просит власть отменить механизм автоблокировки Фото: Интернет ассоциация просит власть отменить механизм автоблокировки сайтов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Интернет ассоциация Украины просил правительство отменить механизм автоблокировки к интернет-ресурсам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующее письмо ассоциации.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций распорядился установить централизованный механизм автоматической блокировки интернет-ресурсов, декларируемый как система фильтрации фишинговых доменов.

"Система может быть с легкостью использована для блокировки доступа к любым интернет-ресурсам. Фактически создается централизованный механизм для автоматической блокировки произвольного перечня интернет-ресурсов всеми украинскими провайдерами. Трудно переоценить негативные последствия для Украины в случае получения врагом доступа к этому механизму", - говорится в письме.

В Интернет ассоциации подчеркнули, что под предлогом противодействия фишинговым сайтам закладывается мощная угроза, по сути - "троянский конь".

В связи с этим ассоциация призвала отменить распоряжение центра или приостановить его выполнение до профессиональной оценки возможных угроз.

"Она должна осуществиться при участии профессиональных представителей сферы электронных коммуникаций, а также проработки альтернативных путей противодействия фишингу с приемлемым уровнем риска", - говорится в письме ассоциации.

Там отметили, что такие механизмы существуют в цивилизованных странах.

Напомним, 23 февраля РФ осуществила масштабную кибератаку на сайты украинских государственных и местных органов власти.

К тому же, по данным Google, количество российских кибератак на страны НАТО выросло в четыре раза.

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