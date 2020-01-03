На сайті Ради оприлюднений законопроект про землю до другого читання

На сайті Верховної ради оприлюднено висновок Аграрного комітету і порівняльна таблиця правок до законопроектом про ринок землі до другого читання. Документи опубліковані на сторінці законопроекту №2178-10.

Згідно з таблицей, комітет відхилив майже всі правки (4016 пропозицій) народних депутатів до другого читання.

Разом з тим, комітет врахував тільки дві правки, одна з яких змінює назву законопроекту на "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Друга дуже велика правка, серед іншого, знижує ліміт на купівлю землі з 210 до 10 тис. га.

"Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина не може перевищувати десяти тисяч гектарів. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків та кредитних установ) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів", - йдеться в документі

Крім того, у законопроект заклали норму про продаж землі іноземцям тільки після референдуму.

"Набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначеннями юридичними особами, створеними і зареєстрованими за законодавством України, учасниками (засновниками) або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, які не є громадянами України, може здійснюватися з дня та за умови схвалення цього на референдумі", - йдеться у схваленій поправці

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі у другому читанні.

За даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на куплю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних, або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).