Сайт "Цитруса" припинив працювати через кілька днів після рішення суду

Сайт мережі магазинів електроніки "Цитрус" (citrus.ua) припинив працювати через кілька днів після рішення Госпсуду Києва, який заборонив компанії використовувати доменне ім'я та торгову марку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Цитруса".
У компанії поки що не заявляли, що припинення роботи сайту пов’язане з рішенням суду. Водночас в офіційному Telegram-каналі "Цитрус" повідомляється, що на сайт здійснюються хакерські атаки.
"Зараз на наш сайт здійснюються незаконні атаки хакерів, а тому можуть бути тимчасові проблеми з його роботою", - йдеться в повідомленні торговельної мережі.
У компанії додали, що запустили резервний сайт - citrus.com.ua. Також у "Цитрусі" заявили, що працюють над повноцінним відновленням роботи сайту.
Компанія подала "відповідні скарги до правоохоронних органів".
Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив ТОВ "ЗТ-Інвест" (група компаній "Цитрус") користуватися торговою маркою та доменним ім'ям компанії (сitrus.ua). Таке рішення було ухвалено за позовом "Е-Тікетс Сервіс Україна".