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Сайт "Цитруса" припинив працювати через кілька днів після рішення суду

Автор: Наталія Гурковська

Сайт мережі магазинів електроніки "Цитрус" (citrus.ua) припинив працювати через кілька днів після рішення Госпсуду Києва, який заборонив компанії використовувати доменне ім'я та торгову марку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Цитруса".

У компанії поки що не заявляли, що припинення роботи сайту пов’язане з рішенням суду. Водночас в офіційному Telegram-каналі "Цитрус" повідомляється, що на сайт здійснюються хакерські атаки.

"Зараз на наш сайт здійснюються незаконні атаки хакерів, а тому можуть бути тимчасові проблеми з його роботою", - йдеться в повідомленні торговельної мережі.

У компанії додали, що запустили резервний сайт - citrus.com.ua. Також у "Цитрусі" заявили, що працюють над повноцінним відновленням роботи сайту.

Компанія подала "відповідні скарги до правоохоронних органів".

Нагадаємо, що 10 січня стало відомо, що Господарський суд Києва заборонив ТОВ "ЗТ-Інвест" (група компаній "Цитрус") користуватися торговою маркою та доменним ім'ям компанії (сitrus.ua). Таке рішення було ухвалено за позовом "Е-Тікетс Сервіс Україна".

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Цитрус