Сайт "Цитруса" припинив працювати через кілька днів після рішення суду

У компанії поки що не заявляли, що припинення роботи сайту пов’язане з рішенням суду. Водночас в офіційному Telegram-каналі "Цитрус" повідомляється, що на сайт здійснюються хакерські атаки.

"Зараз на наш сайт здійснюються незаконні атаки хакерів, а тому можуть бути тимчасові проблеми з його роботою", - йдеться в повідомленні торговельної мережі.

У компанії додали, що запустили резервний сайт - citrus.com.ua. Також у "Цитрусі" заявили, що працюють над повноцінним відновленням роботи сайту.

Компанія подала "відповідні скарги до правоохоронних органів".