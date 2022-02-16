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Сайт Центру стратегічних комунікацій потрапив під кібератаку. Втрачена частина повідомлень

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Київ, Середа 16 лютого 2022 18:40
Сайт Центру стратегічних комунікацій потрапив під кібератаку. Втрачена частина повідомлень Фото: Сайт Центру стратегічних комунікацій потрапив під кібератаку (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

На сайт Центру стратегічних комунікацій була здійснена кібератака. В результаті була втрачена частина повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу центру.

"Після термінового втручання кіберспеціалістів сайт швидко відновив роботу. У той же час через атаку була втрачена невелика частина повідомлень, які не встигли зберегтися в бекапі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві закликали громадян максимально часто робити копії своїх даних, а також не переходити за підозрілими посиланнями в соцмережах.

Нагадаємо, вчора на країну вчора здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але влада заявила, що до неї були готові.

Додамо, станом на сьогодні, в Україні продовжують здійснюватися DDoS-атаки. При цьому ситуація залишається контрольованою.

Також влада пообіцяла забезпечити стабільну роботу провайдерів, які потраплять під кібератаки. Зокрема, запропонувати функції для забезпечення стабільної роботи.

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