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Сайт Офісу президента України не працював протягом 25 хвилин

Автор: Мілан Лєліч

Сайт Офісу президента України Володимира Зеленського не працював протягом мінімум 25 хвилин. На момент публікації початкової новини портал не завантажувався зовсім.

Про це повідомляє РБК-Україна.

При запиті на завантаження браузер намагався завантажити адресу сайту Офісу президента, але протягом тривалого часу нічого не відбувалося. Не видавало помилку, сайт не підвантажуються зовсім. Не відбувалося з'єднання.

Оновлено (16:00): в прес-службі Офісу президента в коментарі РБК-Україна заявили, що в роботі сайту стався технічний збій. Фахівці вже працюють над відновленням.

Оновлено (16:02): сайт Офісу президента України відновив роботу у звичному режимі.

Раніше повідомлялося, що Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони України. Очікується, що він може запрацювати вже наступного тижня.

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Новини України Володимир Зеленський
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