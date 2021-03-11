Сайт Офісу президента України не працював протягом 25 хвилин

Сайт Офісу президента України Володимира Зеленського не працював протягом мінімум 25 хвилин. На момент публікації початкової новини портал не завантажувався зовсім.
Про це повідомляє РБК-Україна.
При запиті на завантаження браузер намагався завантажити адресу сайту Офісу президента, але протягом тривалого часу нічого не відбувалося. Не видавало помилку, сайт не підвантажуються зовсім. Не відбувалося з'єднання.
Оновлено (16:00): в прес-службі Офісу президента в коментарі РБК-Україна заявили, що в роботі сайту стався технічний збій. Фахівці вже працюють над відновленням.
Оновлено (16:02): сайт Офісу президента України відновив роботу у звичному режимі.
Раніше повідомлялося, що Центр протидії дезінформації запустять на базі Ради національної безпеки і оборони України. Очікується, що він може запрацювати вже наступного тижня.