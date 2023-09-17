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Сайнс стартует первым на Гран-при Сингапура, Ферстаппен оказался за пределами топ-10

Фото: Карлос Сайнс второй раз подряд получил поул (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Феррари" Карлос Сайнс победил в квалификационных заездах на городском автодроме "Марина-Бэй" города-государства Сингапура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Испанский гонщик Скудерии показал лучшее время на уличной трассе. В финальной попытке он проехал круг за 1:30.984 минуты.

В первом сегменте квалификации борьбу прекратили пилот "Астон Мартина" Стролл, Чжоу и Боттас из "Альфа Ромео", Сарджент ("Уильямс") и гонщик "Макларена" Пиастри. Во втором выбыли пилот "Альфа Таури" Цунода, Албон из "Уильямса", Гасли ("Альпин"), а также сенсационно – два лидера сезона из "Ред Булла" Ферстаппен и Перес.

На финальном отрезке квалификации главная борьба за поул развернулась между пилотами "Феррари" и "Мерседеса". В конце концов, в пределах одной десятой секунды результаты показала тройка гонщиков – Сайнс, Расселл и Леклер. Испанец разделит первый ряд с британцем из "Мерседеса".

Ночная гонка по улицам Сингапура состоится в воскресенье, 17 сентября. Старт гонки назначен на 15:00 по киевскому времени. Продолжительность – 62 круга.

 

К слову, ранее разобрали непокоренные Ферстаппеном рекорды Формулы-1.

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