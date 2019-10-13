Саудівська Аравія заявила про непричетність до атаки на іранський танкер

Фото: Адель аль-Джубейр (aljazeera.com)

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що його країна не робить подібних атак

Державний міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр виключив причетність своєї країни до інциденту з іранським танкером Sabiti в Червоному морі. Про це він заявив журналістам на прес-конференції в МЗС королівства в неділю, передає Reuters.

"Ми таким не займаємося. Крім того, за цієї ситуації йде суперечлива інформація. Одні кажуть, що не було ударів, інші - що є розлив нафти, треті - що немає розливу. Так що історія поки не дуже зрозуміла. Але що я можу сказати, ми таким не займаємося", - заявив аль-Джубейр.

Нагадаємо, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух. В результаті вибуху на танкері сталася пожежа. Внаслідок пошкоджено два основних резервуари танкера, почався розлив нафти в море. Танкер належить іранської держкорпорації National Iranian Oil Company. За даними телеканалу, технічні експерти вже вивчають причини інциденту, при цьому вони не виключають можливість теракту.

В іранській державній танкерній компанії заявили, що на іранському нафтовому танкері в Червоному морі сталися два вибухи з різницею в 20 хвилин. За даними компанії, вибухи, ймовірно, були викликані двома ракетними ударами. В результаті були пошкоджені два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.