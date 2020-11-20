Саудівська Аравія витісняє Росію з китайського ринку нафти

Саудівська Аравія і Росія вступили напружену боротьбу за те, щоб стати провідними постачальниками нафти в Китай у 2020 році. При цьому обидві країни збільшують експорт в цю країну, хоча пандемія коронавірусу вдарила по світовому попиту на нафту в цьому році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Саудівська Аравія, яка була основним постачальником Китаю в минулому році експортувала від 1,6 млн до 1,7 млн барелів на добу нафти з січня по листопад 2020 року. Вона наздоганяє Росію, яка в 2020 році експортувала в Китай близько 1,7 мільйона барелів нафти на добу, а Ірак посідає третє місце з приблизно 1,2 млн барелів на добу.

У цьому році нафтова галузь сильно постраждала, оскільки пандемія коронавірусу завдала шкоди діловій активності та фактично зупинила індустрію туризму. Китай, найбільший імпортер сирої нафти у світі, є однією з небагатьох країн, які збільшили закупівлі у 2020 році, оскільки покупці максимально використовували низькі ціни на початку цього року, а попит на паливо відновився у другому кварталі разом з економікою в цілому.

Очікується, що обсяг саудівської нафти, що надходить до Китаю в листопаді складе від 2,13 до 2,24 млн барелів на добу. Це майже вдвічі більше, ніж у жовтні.

Зростання відбулося у зв'язку з тим, що державний нафтовий гігант Saudi Aramco різко знизив ціни на нафту для азіатських споживачів у жовтні. Доставка нафти займає близько місяця.

Для порівняння, в цьому місяці очікується надходження в Китай 1,49 млн барелів російської нафти на добу в порівнянні з 1,55 млн барелів на добу в жовтні.

Нагадаємо, після початку цінової війни в березні 2020 року Саудівська Аравія продавала свою нафту в Європу з дисконтом до 10 доларів від біржових котирувань.

Вартість російської нафти Urals для поставок в Європу на початку квітня впала до 10 доларів за барель.