Саудівська Аравія повідомила про атаку на два нафтові танкери поблизу ОАЕ

Саудівська Аравія повідомила в понеділок, 13 травня, що два її нафтових танкера зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Саудівська Аравія назвала інцидент спробою підірвати надійність світових поставок нафти.

Представники ОАЕ говорили, що напади були здійснені на чотири торгові судна поруч з еміратом Ель-Фуджайра близько Ормузської протоки. В ОАЕ не уточнили деталі події, але повідомили, що ніхто не постраждав, а порт Ель-Фуджайра продовжує працювати в звичайному режимі.

У свою чергу міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх повідомив, що одне з двох саудівських судів піддалося атаці на шляху в порт Рас-Таннура, де повинно було занурити нафту для поставки клієнтам нафтового концерну Saudi Aramco в США.

Напад не призвело до розливу нафти, але завдало істотної шкоди конструкції суден.

Нагадаємо, у Норвегії військовий фрегат Helge Ingstad після зіткнення з нафтовим танкером практично затонув.

Додамо, на іранському нафтовому танкері Sanchi, який в наслідок зіткнення з судном у Китайському морі, горить вже п'ятий день, стався вибух.